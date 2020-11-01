«Спартак» — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Москве

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Авангард».

Ставка: итоговая победа «Авангарда» за 1.57.

«Обеим командам предстоит тяжёлый матч. Нравится, как в этом сезоне играет «Авангард», он сейчас один из лидеров Восточной конференции, правда, в последнее время у него многовато поражений. В целом же «Авангард» силён, и, я считаю, что у него есть хорошие шансы опередить «Ак Барс» и финишировать на первом месте на Востоке.



В прошлой игре омичи в овертайме проиграли московскому «Динамо», хотя и лидировали по ходу встречи. Но соперник смог сравнять счёт на последней минуте основного времени.



Против «Спартака» «Авангард» – фаворит и сможет победить. Конечно, «Спартак» улучшает игру по ходу сезона, но «Авангард» – это один из сильнейших клубов КХЛ, поэтому команде Олега Знарка будет непросто.



«Спартак» провёл тяжёлый матч против ЦСКА, уступил в овертайме, потратил много сил, так как выложился в дерби на 120%. Против «Авангарда» спартаковцам в концовке может не хватить сил, да и обидное поражение от ЦСКА не известно как подействует в плане психологии».