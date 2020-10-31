«Арминия» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Арминия» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 2.12.

«Команды из одного региона. В Вестфалии всегда серьезно настраиваются на такие встречи, несмотря на разницу в классе. Но я думаю, что дортмундская «Боруссия» столько критики получила от всех за последнюю неделю, включая своих болельщиков, известных футболистов (Дитмар Хаманн ярче других себя проявил), экспертов, хотя она одержала две сухие победы над «Шальке» и «Зенитом», что просто должна отреагировать. Дортмунд критикуют за игру.



Все голы в этих двух матчах были забиты во вторых таймах. С «Зенитом» вообще в концовке матча. «Боруссия» должна играть лучше, агрессивнее. «Боруссия» хочет казаться европейским топ-клубом, поэтому статус необходимо подтверждать.



Я думаю, что у «Арминии» слишком мало класса, чтобы противостоять «Боруссии». Если Дортмунд настроится, а я надеюсь, что так и будет, то выиграет легко».