«Спартак» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.59.

«Ростов» очень сильно поменялся за короткий срок. И все это очень серьезно ощущается. И игра уже совсем не та, что в прошлом сезоне, и результаты явно хуже. Хорошо еще для «Ростова», что отменили красную карточку Роману Еременко и он сможет сыграть против «Спартака». Тедеско очень сильно этому возмущался. Видимо, он высоко ценит Еременко и его влияние на игру ростовчан.



Но в любом случае, думаю, «Спартак» является фаворитом. Честно говоря, ждал более низкого коэффициента на победу хозяев, чем почти 1,8. С другой стороны, именно в домашних встречах «Спартак» выглядит более дерганным, напряженным. Все домашние встречи получаются очень сложными. Где-то везет, удается побеждать, как с Тулой, например, было. Где-то удалось дожать, как с «Ахматом». Но на выезде более яркие игры были.



Сейчас «Спартак» не имеет права терять очки. «Зенит» не в порядке, надо создавать отрыв. Календарь благоприятный, много выездов позади. Теперь надо пытаться собирать свои очки дома. «Ростов» все-таки стал менее опасен по сравнению с прошлым сезоном, когда он уверенно обыграл в Москве и «Спартак», и ЦСКА.



В хорошей форме сейчас Ларссон и Понсе, Айртон нравится, Мозес должен будет помочь. Так что в этой встрече поставлю на «Спартак» с форой (-1). На кураже дома надо выигрывать такие матчи, если есть желание стать чемпионом".