«Ротор» — ЦСКА: прогноз Александра Бубнова на матч 13-го тура чемпионата России
Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Ротор» — ЦСКА, который состоится 1 ноября в Волгограде.
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.30, точный счёт матча 2:0 в пользу ЦСКА за 6.00.
«ЦСКА играет с аутсайдером, ведет погоню за «Спартаком» и в целом выглядит уверенно. Чувствуется, что состав у команды Гончаренко стабилизировался, а средняя линия постепенно становится главной силой команды. Армейцы не должны испытать серьезных проблем с «Ротором», тем более что в случае победы они выйдут на чистое первое место. Это серьёзная мотивация. Жду победы москвичей с запасом, всё же волгоградцы сейчас не впечатляют».
- 1 ноября 2020
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