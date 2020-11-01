«Металлург» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Магнитогорске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» — «Трактор».
Ставка: победа «Трактора» за 2.55.
«Металлург» продолжает валиться в недра преисподней. После домашнего поражения от «Салавата Юлаева» уральцы поменялись с башкирами местами в турнирной таблице. И теперь от дальнейшего падения «металлургов» спасает лишь то, что восточные олигархи оторвались от «болота» достаточно далеко. Но если «Магнитка» и дальше будет набирать по три очка в шести матчах, то «болото» ее достаточно быстро настигнет, хоть и само набирает очки немногим лучше.
Теперь в Магнитогорск прибывает команда из областного центра, то есть, налицо Уральское дерби со всеми превходящими. Главное превходящее заключается в том, что «Магнитке» как бы это дерби фиолетово и перпендикулярно – так, рядовой матч «регулярки», о чем они не устают повторять раз за разом. А для «Трактора» это как бы мотивационное шило в пятую точку. Хотя на самом деле, и для «Магнитки» в последнее время крайне важно растоптать челябинцев, и для «Трактора» белый свет клином на «металлургах» не сошелся.
«Трактор» у нас, как мы знаем, больше трех не пропускает. Таким образом, задача для гостей заметно облегчается, а для хозяев усложняется. Потому что сама «Магнитка» больше трех пропускает вовсю, иногда даже, пропустив больше трех, умудряется выигрывать, но в последнее время забивает совсем мало. Что-то переклинило в атакующей линии магнитогорцев, и идти с этим клином на оборонительные «швейцарские часы» челябинцев бессмысленно.
Таким образом, в грядущем матче «Магнитка» никакой вам не фаворит ни разу. И есть все основания предположить, что она будет бита, причем достаточно брутально. Приблизительно так же, как в предыдущем туре ее отделал «Салават Юлаев». То есть, предсказывается не просто гостевая победа «Трактора», не просто победа в основное время, а такая надежная и основательная победа, что-нибудь вроде 4:1, а может быть, разрыв будет еще больше. «Магнитка» еще не достигла дна, чтобы от него можно было оттолкнуться".
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