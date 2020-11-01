«Ньюкасл» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 7-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Эвертон».

Ставка: «Эвертон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.86.

«Эвертон» абсолютно по делу проиграл «Саутгемптону», но там было видно, что «святые» просто сильнее. За неделю «ириски» наверняка отошли от первого в сезоне поражения и теперь с должным настроем подойдут к куда менее серьезному сопернику. Проблема в том, что у них будут отсутствовать сразу два атакующих игрока (Ришарлисон и Хамес Родригес), на которых во время их беспроигрышной серии приходилось процентов 90 созидания при атаках. Отсутствие Диня – тоже проблема, по примерно той же причине – с момента перехода в «Эвертон» француз сделал голевых передач и создал голевых моментов больше, чем кто-либо другой.



Но «Ньюкасл» был совсем плох в последних двух матчах. Что с «Ман Юнайтед», что с «Вулверхэмптоном» команда вообще ничего не показала, позволив при этом соперникам нанести 44 (!) удара по своим воротам. При этом каким-то чудом «сорокам» удалось зацепить ничейку с «волками».



В общем, не думаю, что гости проиграют, но в созидании им будет не так-то просто".