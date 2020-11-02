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«Лидс» — «Лестер»: ставка Артура Петросьяна на игру 7-го тура АПЛ

«Лидс» — «Лестер»: ставка Артура Петросьяна на игру 7-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» — «Лестер».

Ставка: победа «Лидса» с форой (0) за 1.92.

«Клубам, особенно не самым богатым, нужно зарабатывать, восполнять коронавирусные убытки, и теперь даже Лига Европы имеет значение. И больше не должно удивлять, когда, например, «Лестер» играет на групповом этапе в Греции основным составом. Или когда Моуринью говорит, что Лига Европы для клуба очень важна. Моуринью, который раньше этот турнир не воспринимал всерьёз, ну как минимум до его четвертьфинала.

У «Лестера» уже три победы подряд, и это здорово, но есть опасение, что на пятую игру за две недели у его подопечных после долгого перелёта и непростого матча сил может не хватить. Особенно учитывая то, с кем предстоит играть.

«Лидс» в очередной раз удивил и восхитил своей игрой. На этот раз разгромив на выезде «Астон Виллу», до того момента имевшую четыре победы в четырёх турах. 27 ударов белые нанесли в том матче, 9 — в створ, забили 3 и крупно победили, и переиграв, и задавив, и просто перебегав соперника.

Команда Бьелсы вообще в этом сезоне пробежала больше всех в АПЛ – в среднем 114 километров за матч. И нет больших сомнений в том, что в таком же интенсивном ключе она сыграет и против подуставшего «Лестера».

Думаю, именно хозяева здесь будут владеть инициативой и иметь преимущество по разным статистическим показателям. Ну и к победе, предположу, они будут ближе, а вот удастся ли её одержать, сказать сложнее», — сказал Петросьян.

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