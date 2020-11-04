Букмекеры резко изменили коэффициенты на выборы президента в США

В США проходят выборы президента. Главные фавориты — кандидат от демократов Джо Байден и действующий президент, представляющий республиканскую партию, Дональд Трамп. За день до выборов на победу Байдена букмекеры давали коэффициент 1.32 (71% вероятности), а на Трампа – 3.20 (29%). Котировки резко изменились.



Одни букмекеры предлагают поставить на победу Трампа за 3.00, а в некоторых БК коэффициент упал до 2.87 (33%). Со ставки в 1000 рублей можно получить 2870 рублей в случае переизбрания Дональда на второй срок.



На Байдена дают 1.44 (67%). С пари на сумму 1000 рублей победа Джо принесёт 1440 рублей.



На выборах президента США в 2016 году Трамп считался ещё более явным аутсайдером. На Дональда давали коэффициент 5.40 (20%), а на Хиллари Клинтон – 1.20 (80%). В тот раз победил Трамп.



Инаугурация президента США пройдёт 20 января 2021 года.