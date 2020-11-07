«Урал» — «Спартак»: где смотреть онлайн-трансляцию, прямой эфир, на каком канале покажут
7 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Урал» — «Спартак». Начало матча — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех екатеринбуржцев оценён в 6.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.46.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.
Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.00, на пенальти — за 2.33, на удаление — за 3.20.
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Екатеринбуржцы проиграли всего один раз в последних пяти домашних матчах.
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