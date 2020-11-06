«Урал» — «Спартак». Прогноз: Погребняк с Бикфалви не дадут Тедеско обойти ЦСКА и «Зенит»

7 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Урал» — «Спартак». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех екатеринбуржцев оценён в 6.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.46.

Букмекерские коэффициенты на матч РПЛ «Урал» — «Спартак» Москва 7 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Урал» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.00.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата России «Урал» — «Спартак» (07.11.2020)

Третий тур в Лиге чемпионов и Лиге Европы благополучно отгремел, хотя большинству российских клубов похвастать нечем. Совсем скоро вернётся Лига наций УЕФА, внушительная часть футболистов получит время на восстановление. Ну а пока – ещё один тур родной Российской Премьер-Лиги.

«Барселона» — «Бетис». Прогноз: Месси и Гризманн исправятся, тер Штеген не дождётся помощи В пяти предыдущих очных встречах каталонцы забивали как минимум три мяча.

Программа 14-го тура откроется 6 ноября одним матчем, а продолжится 7-го ещё тремя. Среди прочих в субботу екатеринбургский «Урал» на стадионе «Екатеринбург-Арена» примет московский «Спартак», начало игры – в 14:00 мск.



Екатеринбуржцам удалось более-менее оправиться после серии из трёх поражений всухую. В последних двух турах они набрали четыре из шести возможных очков. Тут, правда, нужно учитывать скромнейший уровень соперников. Сперва дома скатали нулевую ничью с «Тамбовом», а затем на выезде обыграли «Уфу» (2:1).



Впрочем, положение в турнирной таблице по-прежнему нестабильное. 11-е место и 14 баллов после 13 игр: отставание от 10-й строчки составляет четыре пункта, а отрыв от зоны стыков – всего два. Категорически не хватает побед, чтобы закрепиться повыше.

«Эвертон» — «МЮ». Прогноз: Анчелотти и Хамес отправят Сульшера на дно чемпионата Англии Хамес вернулся в строй, а на своём поле «ириски» ещё не проигрывали.

«Спартак» в матче прошлого тура принимал «Ростов», в котором сейчас идёт перестройка, и уступил с минимальным счётом, причём абсолютно по делу. Пропустили хозяева в середине первого тайма от Павла Мамаева, отыграться до перерыва не получилось, моментов просто не было. Во втором тайме пошло чуть лучше, но не более того. С созиданием в тот вечер не ладилось категорически, на очки не наиграли.



Осечка скинула красно-белых с первого места в турнирной таблице РПЛ. У них по-прежнему 27 баллов в активе. «Зенит» набрал ровно столько же, а у лидера ЦСКА на один больше. Плотность высокая, а потому важно не упускать конкурентов из виду перед паузой для сборных. Благо что подопечные Семака и Гончаренко в середине недели выступали в еврокубках.



Помешать обозлённому московскому «Спартаку» будет непросто, однако доставить фавориту проблем «Урал» вполне может. Возвращение Эрика Бикфалви и Павла Погребняка несколько оживило атаку екатеринбургской команды. А у москвичей оборона в последнее время оставляет желать лучшего.

«Севилья» — «Осасуна». Прогноз: «Краснодар» сломали, пора всплывать в чемпионате Испании Красно-белые находятся на 16-м месте в Примере, надо подниматься.

Вполне можно проверить вариант со страховкой: П1 с форой (+1) за коэффициент 1.68. Екатеринбуржцы за шесть последних игр на своем поле потерпели всего одно поражение – от ЦСКА, когда непостижимым образом посыпались после удаления соперника. В остальных случаях отобрали очки у серьёзных клубов — «Локомотива» (1:1), «Краснодара» (1:0), «Зенита» (1:1).



Другой вариант – «обе забьют» за 2.00. Красно-белые после поражения от «Ростова» наверняка приедут за тремя очками, чтобы не выпасть из чемпионской гонки. Однако «Урал» дома опасен, шесть из девяти своих голов забил как раз в Екатеринбурге.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура РПЛ «Урал» — «Спартак» 7 ноября 2020 года

После осечки в Москве «Спартак» приедет в Екатеринбург за победой. Однако недооценивать «Урал» не стоит. Екатеринбуржцы проиграли только в одном из шести последних домашних матчей, хотя соперники здесь были будь здоров. При этом шесть из девяти своих забитых мячей они оформили на своём поле. Словом, проблемы у гостей наверняка возникнут.



Ставка: обе забьют за 2.00.