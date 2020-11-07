«Вест Хэм» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» — «Фулхэм».
Ставка: обе забьют за 1.72.
«Фулхэм» не так безнадежен, как многим, наверное, кажется. Да, команда Скотта Паркера часто рассыпается под давлением и порой безалаберно действует без мяча (больше нее в АПЛ пропустил только «Вест Бромвич»), но с другой стороны впереди «дачники» исправно создают моменты. В прошлом туре они одержали наконец первую победу, переиграв как раз «Вест Бромв», и играли, пусть и на фоне не самого серьезного соперника, вполне прилично.
Так что предположу, что впереди что-то да получится у них и на этот раз. «Вест Хэму» ведь здесь нужна будет только победа, и «молотобойцы» будут атаковать большими чем обычно силами.
Без Антонио хозяевам будет, конечно, сложно, но с другой стороны габариты Алье могут пригодиться против довольно мягкотелой обороны «Фулхэма».
- 7 ноября 2020
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