«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Астон Вилла».
Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.
«Астон Вилла», несмотря на два подряд поражения, по-прежнему находится в турнирной таблице выше «Арсенала». Да даже и без этого фактика, я бы не стал делать какие-то глубокие выводы из этих двух неудач. Что с «Лидсом», что с «Саутгемптоном» «Вилла» попыталась сыграть в свой футбол, но не справилась с сумасшедшим давлением, которое оказали оба соперника. В последней игре команда Дина Смита к тому же показала характер – уступая четыре мяча, она нашла в себе силы отыграть три.
Против «Арсенала», думаю, будет проще. «Канониры» при Артете здорово прибавили в организации, но при этом потеряли в остроте. Они теперь атакуют и реже, и меньшими силами. Позиционные атаки на «Эмирейтс» теперь не в почете.
Мне кажется, хозяева не проиграют, но и легкой их победа, если и будет достигнута, не станет".
- 8 ноября 2020
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