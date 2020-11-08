«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Астон Вилла».

Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.

«Астон Вилла», несмотря на два подряд поражения, по-прежнему находится в турнирной таблице выше «Арсенала». Да даже и без этого фактика, я бы не стал делать какие-то глубокие выводы из этих двух неудач. Что с «Лидсом», что с «Саутгемптоном» «Вилла» попыталась сыграть в свой футбол, но не справилась с сумасшедшим давлением, которое оказали оба соперника. В последней игре команда Дина Смита к тому же показала характер – уступая четыре мяча, она нашла в себе силы отыграть три.



Против «Арсенала», думаю, будет проще. «Канониры» при Артете здорово прибавили в организации, но при этом потеряли в остроте. Они теперь атакуют и реже, и меньшими силами. Позиционные атаки на «Эмирейтс» теперь не в почете.



Мне кажется, хозяева не проиграют, но и легкой их победа, если и будет достигнута, не станет".