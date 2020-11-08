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«Аталанта» – «Интер»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А

«Аталанта» – «Интер»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Серии А «Аталанта» – «Интер».

Ставка: обе забьют в первом тайме за 3.05.

«Встречаются нестабильные команды. В Лиге чемпионов 0:5 проиграли одни, 2:3 другие. Думаю, это тот матч, в котором голы должны рассматриваться в первую очередь.

Я бы обратил внимание, что играют самые результативные команды Серии А. Суммарно в их матчах было забито 55 мячей. У одной «Аталанты» 17-13 (то есть в сумме 30). Было бы очень странно, если бы встреча получилась низовой.

Голы должны быть. «Интеру» нужно играть на победу, потому что команда уже на 6 месте, «Аталанте» тоже нужны очки.

Если следовать этому курсу, очень хороший вариант – обе забьют в первом тайме за 3.05».

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