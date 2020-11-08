«Аталанта» – «Интер»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А
Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Серии А «Аталанта» – «Интер».
Ставка: обе забьют в первом тайме за 3.05.
«Встречаются нестабильные команды. В Лиге чемпионов 0:5 проиграли одни, 2:3 другие. Думаю, это тот матч, в котором голы должны рассматриваться в первую очередь.
Я бы обратил внимание, что играют самые результативные команды Серии А. Суммарно в их матчах было забито 55 мячей. У одной «Аталанты» 17-13 (то есть в сумме 30). Было бы очень странно, если бы встреча получилась низовой.
Голы должны быть. «Интеру» нужно играть на победу, потому что команда уже на 6 месте, «Аталанте» тоже нужны очки.
Если следовать этому курсу, очень хороший вариант – обе забьют в первом тайме за 3.05».
- 8 ноября 2020
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:30
-
07:25
-
07:15
-
07:00
-
06:30
- 7 ноября 2020
-
23:42
-
23:37
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
Партнерский контент