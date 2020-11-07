«Севилья» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 9-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Севилья» — «Осасуна».

Ставка: обе забьют за 2.30, победа «Севильи» в один мяч или ничья за 1.75.

«После трех поражений подряд в чемпионате «Севилья» попала в непростые обстоятельства. Мало того что придется играть на третий день после игры с «Краснодаром», так вдобавок были еще и долгий перелет, и удаление в первом тайме в Краснодаре Хесуса Наваса, вынудившее севильцев потратить особенно много сил в России. Вырванная в меньшинстве волевая победа обеспечила красно-белым отличное настроение (кроме разве что Эскудеро и Кюнде, замененных на 34-й минуте), но вот физическая форма команда может просесть в дуэли против свежей «Осасуны», делающей ставку на силовой футбол и прессинг. С другой стороны, увеличенное до пяти количество разрешенных замен должно несколько помочь Хулену Лопетеги.



Думаю, если «Севилья» и победит, то едва ли крупнее, чем в один мяч. И тут запросто может быть ничья. На эти два самых вероятных исхода и поставлю – победа «Севильи» в один мяч или ничью. Также мне нравится очень высокий коэффициент на «обе забьют». Усталость футболистов «Севильи» повышает шансы «Осасуны» на гол».