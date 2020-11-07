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«Парма» — «Фиорентина»: прогноз Алексея Смирнова на матч 7-го тура чемпионата Италии

«Парма» — «Фиорентина»: прогноз Алексея Смирнова на матч 7-го тура чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 7-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Парма» — «Фиорентина».

Ставка: «Парма» не проиграет за 1.79.

«После первых шести туров нынешние соперники имеют схожие результаты. «Парма» занимает 15-ю строчку, набрав пять очков, а «Фиорентина» расположилась на 11 месте с семью очками. Гости – фавориты этого поединка, но желто-синие в своей нынешней форме способны устроить горячий прием.

В последней личной встрече команды забили три гола и все с пенальти, причем существенные моменты с игры стали появляться лишь ближе к завершению матча. Фиалки тогда выглядели увереннее, а пармезанцы действовали с оглядкой на свои ворота. Думаю, в этот раз такого игрового перекоса не будет. Состав гостей претерпел большие изменения, и видно, что футболисты пока что привыкают друг к другу. У хозяев тоже были продажи и приобретения, но именно за счет коллективных действий «Парма» не проигрывает на протяжении трех матчей подряд во всех турнирах. Полагаю, хозяевам будет непросто, но свои очки они заработают».

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