«Атлетико» — «Кадис»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 9-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико» — «Кадис».

Ставка: победа «Атлетико» всухую за 1.97.

«Атлетико» — единственная команда Ла Лиги с нулем в графе «поражения». Более того, «индейцы» — лидеры чемпионата по потерянным очкам. Удача отвернулась от «Атлетико» в Черкизово, но у «Кадиса» нет Гильерме. Играть мадридцам предстоит на четвертый день после вояжа в Москву, то есть график матчей не слишком плотный, да и возможности для ротации есть, а главное – Жоау Феликс в огне.



«Кадис» пока выступает поразительно хорошо и даже взлетел на пятую строчку турнирной таблицы, но все же объективный уровень «желтых» явно ниже их результатов в последних турах. Стоит так же заметить, что «Кадис» — крайне низовая команда. За восемь матчей «желтые» забили 8 мячей и пропустили 6. Средняя результативность матчей лишь 1,75 мячей – меньше только у «Эйбара» (1,62).



Мне нравятся в этой игре ставки на победу мадридцев при тотале меньше 3,5 мячей (коэффициент 1.88) и на сухой выигрыш «Атлетико».