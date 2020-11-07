«Тамбов» — «Ахмат»: прогноз Александра Бубнова на матч 14-го тура РПЛ в Саранске

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Тамбов» — «Ахмат», который состоится 7 ноября в Саранске.



Ставка: победа «Ахмата» за 1.96, точный счёт 1:0 в пользу «Ахмата» за 5.40.



«Ахмат» сейчас очень ловко набирает очки, играет очень агрессивно, да еще и Андрей Талалаев хорошо знает возможности «Тамбова». Проигрыш в матче с московским «Динамо» в прошлом туре вышел для тамбовчан не только досадным, но это привело к кадровым потерям. Два игрока удалены, ещё один пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек. А «скамейка» у хозяев короткая. Потому в этом матче я ставлю на минимальную победу грозненцев".