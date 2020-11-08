«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч 14-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Динамо» — «Локомотив».

Ставка: победа «Динамо» за 2.40.

«Еще совсем недавно я бы сказал, что «Локомотив» выиграет. У них и нападение интересное, и в обороне они интереснее играют, и вратарь. Кстати, у обеих команд стоят голкиперы сборной России.



Однако у «Динамо» поменялся тренер. После первого победного матча один из игроков сказал, что специалист попросил их много двигаться на поле, просто носиться по нему и получать удовольствие от игры. Тот матч они выиграли, а игроки, как они заявляли, получили удовольствие от игры.



Конечно, победа в матче, который не должен быть выигран, ментально влияет на команду. В последней встрече бело-голубые забили пенальти в концовке, а затем Николай Комличенко схватил рукой соперника уже в добавленное время, и Антон Шунин отразил пенальти.



Такие победы очень влияют на команду. Когда выигрываешь, и болячки как-то проходят быстрее, и усталость не чувствуется. Самое главное, что «Локомотив» в Лиге чемпионов выдает максимум, который есть у команды. Это видно и по настрою, и по движению, и по результату. Думаю, «Динамо» будет выглядеть свежее и выиграет».