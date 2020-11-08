ЦСКА — «Ростов»: прогноз Александра Бубнова на матч 14-го тура РПЛ
Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов», который состоится 8 ноября в Москве.
Ставка: победа ЦСКА за 1.90, тотал меньше 2.5 гола в матче за 1.75.
«Ростов» обыграл «Спартак» неделю назад, но из-за удаления потерял Хаджикадунича, а это чревато определенными проблемами в обороне. У ЦСКА в четверг травму получил Марио Фернандес, и это еще серьезней. Однако армейцы, идущие в лидерах чемпионата, приложат все усилия, чтобы сохранить этот статус, а заодно реабилитироваться за крайне неприятное поражение «Фейенорду» в Лиге Европы. Потому тут я поставлю на победу хозяев. Будет трудно, но три очка ЦСКА всё же заберёт".
- 8 ноября 2020
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