«Лестер» — «Вулверхэмптон»: прогноз Ильи Казакова на матч 8-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Лестера» за 2.38.

«Любопытная встреча. Здесь надо ставить на низ. Букмекеры дают на это событие коэффициент чуть выше полутора. Это не самые забивные команды. Два последних матча между ними заканчивались без забитых мячей. Вообще за последнее время только одна игра между этими клубами была верховой.



Матч пройдет в Лестере, а «лисы» удивительные чудеса на своем поле творят. Хотя и «Вулверхэмптон» тоже неплохо выглядит. Я думаю, надо ставить на победу хозяев. Здесь коэффициент около 2.5. Это очень неплохие деньги.



«Лестер» дома в последнее время играет восхитительно, чего не скажешь о «Вулверхэмптоне» на выезде. Команда все-таки очень зрелая, аккуратная. У «Лестера» есть та самая удивительная бесшабашность, которая была свойственна команде в чемпионском сезоне. Не только бесшабашность, но и везение».