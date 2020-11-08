«Болонья» — «Наполи»: прогноз Эльвина Керимова на матч 7-го тура чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 7-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Болонья» — «Наполи».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

«Болонья» — одна из самых бескомпромиссных команд серии А, после 6 туров она ни разу не играла вничью (2 победы, 4 поражения). Свои 6 очков команда Синиши Михайловича набрала дома, в гостях она неизменно проигрывает. Матчи с участием «Болоньи» регулярно получаются результативными (разница мячей 11-12).



На прошлых выходных «Наполи» потерпел первое поражение в сезоне (в серии А) на поле, уступив дома «Сассуоло» («Ювентусу» неаполитанцы проиграли, не долетев до Турина из-за пандемии). Имея заметное преимущество по ударам, угловым и другим основным показателям, команда Гаттузо свои моменты не реализовала и пропустила 2 мяча.



В 5 последних матчах между этими командами проходила ставка «обе забьют». В 4 из них еще и проходила ставка «тотал голов больше 2.5». Я жду яркой игры. Обе команды играют в атаку, прессингуют — в общем, стараются показывать позитивный футбол. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов в матче больше 2.5 за 1.75".