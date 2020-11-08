«Реал Сосьедад» — «Гранада»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 9-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Гранада».
Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.61.
«Это матч двух участников Лиги Европы. Причем если «Реал Сосьедад» что в четверг, что сейчас играл дома, то «Гранада» второй раз за неделю играет в гостях. После вояжа на Кипр «Гранада» снова вынуждена тратить время на перелет – теперь до Сан-Себастьяна. При этом «Гранада» куда хуже «Реала Сосьедад» готова к графику в два матча в неделю.
Ну и самое главное – в «Гранаде» эпидемия коронавируса. Девять футболистов и тренеров изолированы с позитивным анализом. Есть и спортивные травмы. Потери «Гранады» очень солидны, и я не думаю, что красно-белые смогут зацепиться за очки в Сан-Себастьяне. Ставлю на домашнюю победу лидера чемпионата".
- 8 ноября 2020
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