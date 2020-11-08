«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Александра Мостового на матч 14-го тура чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Динамо» — «Локомотив».



Ставка: ничья за 3.12.

«Динамо» упустило шанс сыграть в Лиге Европы, но в чемпионате России ведёт отчаянную борьбу за право повторить такую возможность. Команда за 13 туров одержала семь викторий и два раза сыграла вничью. Такие показатели принесли 23 балла и четвёртое место в турнирной таблице.



«Локомотив» неплохо стартовал, но два поражения подряд в последних турах отправили «железнодорожников» на восьмое место, непривычное для фанатов столичного клуба.



После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Локо» добыл два балла и занимает третью позицию в квартете с «Баварией» и «Атлетико», с которым последний тур завершил со счётом (1:1). Номинальные гости переживают не лучшие времена, хотя ничья с мадридским клубом в последнем туре должна поднять моральных дух команды.



Я считаю, что бело-голубым вполне по силам забрать очки у лидера РПЛ, тем более что команда смогла выиграть в 3 из 4 последних дуэлей. Скорее всего, нас ждёт игра равных команд. Предполагаю, что нас ждёт мирный исход".