«Зенит» – «Краснодар»: прогноз Максима Калиниченко на матч 14-го тура чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Краснодар».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.08.

«В этом матче сойдутся два неудачника еврокубковой недели. Конечно, у всех представителей России не задалась пока еврокубковая осень. «Зенит» в последнем матче ЛЧ сыграл вничью с «Лацио», откровенно отдав концовку встречи. А «Краснодар» насмерть бился с «Севильей» и, допустив несколько обидных ошибок, проиграл. В группе теперь у этих команд шансы совсем не радужные.



В связи с этим, думаю, обеим командам есть смысл начинать сосредотачиваться на домашнем чемпионате. Ибо там сейчас у них тоже хватает проблем. «Зенит» недавно потерял лидерство в таблице РПЛ. Сейчас он на один балл отстает от лидирующих ЦСКА и «Спартака». А «Краснодар» находится к зоне вылета из РПЛ ближе, чем к первой четверке.



Как минимум, удачное выступление в этом сезоне РПЛ может принести командам еще одну попытку игр в еврокубках. «Краснодар», я считаю, точно бы не отказался от этого шанса. «Зенит» все-таки уже привык там выступать.



Обе команды, конечно, сейчас уставшие. У игроков нет настроения. Впереди еще и матчи за сборные, график не дает отдохнуть футболистам. Но, думаю, в этом матче соперники хотят само собой победить, чтобы уйти на паузу со спокойной душой. После неудач в еврокубках им нужны позитивные эмоции.



По игре и по составам здесь тяжело что-то предугадывать. Особенно проблемы есть у «Краснодара», у которого лазарет то пустеет, то наполняется. Воспитанники южного клуба играют с переменным успехом. В этом плане у «Зенита» меньше проблем. Резервистов высокого уровня там всегда хватает.



Учитывая скамейку, есть преимущество у «Зенита» в этой встрече. Хотя к питерцам есть много вопросов, вспоминая их последние выступления. «Краснодар» же отдал много сил, как физических, так и моральных, в матче с «Севильей». Проигрыш мог подкосить некоторых футболистов, а некоторых — разозлить. Ход этого матча сейчас трудно предугадать.



Поэтому оттолкнусь в своем прогнозе от голов. Думаю, будет много забитых мячей. Форварды у соперников сейчас набрали форму, да и защита часто дает играть у себя в штрафной. Предлагаю поставить на то, что обе команды забьют, а тотал голов будет больше 2.5».