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«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко с коэффициентом 4.25 на матч АПЛ

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко с коэффициентом 4.25 на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 4.25.

«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» 8 ноября. Игры этих команд в последние годы все интереснее. Возможно, им в этом сезоне вновь придется бороться за титул.

«Синие» в прошлом году заняли вторую строчку и желают поквитаться. Тем не менее, сейчас они идут лишь в середине турнирной таблицы. Хосеп Гвардиола из-за травм постоянно теряет своих лидеров, но это не мешало продемонстрировать стопроцентный результат в Лиге Чемпионов, забив всем по три гола.

На мой взгляд, в этом сезоне манчестерский коллектив будет достаточно высоко, правда, необходимо время для разгона. Терять очки больше нельзя и нужно вырывать хотя бы ничью в противостоянии с прямым конкурентом. Ресурсов у хозяев для этого достаточно.

«Красные» идут вторыми в турнирной таблице АПЛ, имея одну игру в запасе. Единственное поражение дружина Юргена Клоппа потерпела от «Астон Виллы» (2:7). Победы в групповой стадии Лиги Чемпионов убедительными назвать сложно, разве что разгром «Аталанты» (5:0) все компенсирует.

По моему мнению, английская пара способна показать зрелищный футбол и победителя искать не стоит. Команды абсолютно равны в последние годы, однако редко играют вничью. Пора бы поправлять статистику очных игр. Думаю, один балл устроит обоих соперников в этом матче".

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