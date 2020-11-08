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«Динамо» — «Локомотив», 08.11: кто выиграл, какой счёт, как сыграли, какие прогнозы зашли

«Динамо» — «Локомотив», 08.11: кто выиграл, какой счёт, как сыграли, какие прогнозы зашли
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 14-го тура РПЛ. «Динамо» на своём поле одержало победу над «Локомотивом» со счётом 5:1.

Уже на 3-й минуте встречи Роман Евгеньев вывел «Динамо» вперёд. На 33-й минуте Клинтон Н’Жье удвоил преимущество хозяев. Вскоре «Локомотив» остался в меньшинстве. На 37-й минуте защитник «железнодорожников» Слободан Райкович получил жёлтую карточку, а ещё через минуту сфолил вновь, получив второй «горчичник».

Уже в компенсированное время Зе Луиш сумел отыграть один мяч. Однако на 60-й минуте Даниил Лесовой вновь увеличил преимущество «Динамо». Ещё через четыре минуты был удалён голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме, который сыграл рукой за пределами штрафной.

«Динамо» также не удалось доиграть матч в полном составе. На 78-й минуте Сергей Паршивлюк за вторую жёлтую карточку был удалён с поля.

Уже в концовке хозяева довели счёт до крупного. На 86-й минуте был назначен пенальти в ворота «Локомотива», его реализовал Даниил Фомин. А в компенсированное время Константин Рауш поставил точку.

Ставки на победу «Динамо» принимались с коэффициентом 2.49: с 1000 рублей можно было выиграть 2490 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.46, «обе забьют» — за 2.07, пенальти — за 2.45, а удаление — за 3.20.

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