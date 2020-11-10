«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.75.



«Очень трудно говорить, не знаю, что будет в этом матче. Вот так даёшь прогноз, а половина команды резко заболевает, в результате чего коллектив несёт потери и проигрывает. Хотелось бы поставить на победу нижегородцев. Уж больно хорошо они играют в родных стенах. Правда, предыдущий матч дома проиграли, но лишь в дополнительное время, со счётом 3:4 уступили хабаровскому «Амуру», который в последнее время показывает достойную игру, обыгрывая достаточно крепкие коллективы.



С учётом всех этих обстоятельств я готов поменять своё мнение и попробовать предугадать успех казанской команды. И правда, очень тяжело говорить и прогнозировать, когда такие удивительные и неожиданные вещи творятся в лиге. Многие хоккеисты болеют почти во всех командах. А кто-то даже на второй круг пошёл.



Казанцы посильнее и посплочённее, чем горьковчане. У них сложившийся и уверенный в себе коллектив. Вратарь «Ак Барса» тоже чувствует себя весьма уверенно и показывает хорошую игру. А вот торпедовцы действуют по большому счёту в зависимости от своего желания и настроения. Поэтому «барсы» их на этом могут подловить и выиграть. Шайбы в две в основное время победят, может быть, одну в пустые ворота закатят», — сказал Кожевников.

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