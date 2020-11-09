«Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Зарипов и Доус сохранят лидерство на Востоке

10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.20, успех «Торпедо» идёт за 3.08.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» 10 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» 10 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол на первой минуте идёт за 14.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» Казань (10.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

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За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Во вторник, 10 ноября, лига вернётся на полную катушку: в программе аж восемь поединков. Три из них стартуют в 19:00 мск. В Нижнем Новгороде «Торпедо» сразится с «Ак Барсом».

Соперники выступают в полном соответствии с ожиданиями. Нижегородцы находятся на границе зоны плей-офф. Особой стабильностью не отличаются, зато показывают бодрый и довольно результативный хоккей. Набирают очки с середняками, время от времени обыгрывают грандов.

Беда только в том, что конкуренция на Востоке гораздо серьёзнее. На данный момент подопечные Дэвида Немировски располагаются на восьмой позиции в конференции. «Сибирь» отстаёт всего на одно очко, хотя и провела две «лишних» игры. «Амур» тоже рядышком, да и «Нефтехимик» и «Куньлунем» способны включиться в борьбу.

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Вторую часть регулярного чемпионата «Торпедо» начнёт двумя домашними поединками. Однако как минимум до середины ноября играть придётся при пустых трибунах, соответствующее распоряжение в связи с коронавирусом поступило от властей области. Без зрителей нижегородцам будет туго, ведь эта команда сильно зависит от эмоций.

«Ак Барс» перетерпел тяжёлый отрезок в середине октября, после чего вернулся в колею. Лидеры постепенно вышли с карантина, состав приблизился к оптимальному. Перед паузой добыли три победы подряд, все — в основное время. Пострадали «Барыс» (3:1), «Нефтехимик» (3:2) и «Сибирь» (5:3).

Подопечные Дмитрия Квартальнова возглавляют Восточную конференцию, набрав 34 очка в 23 матчах. Тут надо бы сказать, что два предыдущих поединка с «Торпедо» завершились поражениями. Один из них состоялся ещё в феврале, а вот второй — в конце сентября (2:4). Тогда шикарно действовал Никита Серебряков.

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Линия на исход выглядит логично. Состав у «барсов» сильнее, а преимущество своего льда нивелируется отсутствием зрителей. В то же время прошла неделя, за которую многое могло измениться. Потому брать П2 за 2.20 не рискнём. А вот П2 с нулевой форой за 1.65 смотрится недурно, в случае ничьей произойдёт возврат.

Но есть и другой вариант. Дело в том, что в Нижнем Новгороде соперники исправно пробивают тотал. Шесть последних случаев — 4:2, 3:4, 3:4 ОТ, 2:4, 3:7 и 0:5. Команды отдохнули и набрались сил, скорости должны быть в порядке. На таком фоне тотал больше 4.5 шайбы за 1.71 смотрится здорово. Комбинированная ставка — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.87.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс» 10 ноября 2020 года

Состав у казанцев заметно сильнее, лидеры вернулись с карантина и имели время набрать форму. На стороне «Торпедо» свой лёд, но из-за коронавируса играть придётся без зрителей. Так что очки «Ак Барс» наверняка наберёт. Кроме того, очные встречи в последнее время получаются весьма результативными. Напрашивается Х2 через общий верх.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.87.