«Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Трактор» и «Металлург».



Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.72.



«Учтём, что эти команды играли аккурат друг против друга перед паузой на Кубок Карьяла. И вот «Металлург» у себя дома победил «Трактор» со счётом 4:1. Причём челябинцы перебросали «Магнитку» (29-24) и в целом не выглядели слабее.



Как подтверждение этого, «Трактор» идёт четвёртым на Востоке (30 очков), а «Магнитка» — шестой (29), но отставая лишь на одно очко. Поэтому я не стал бы здесь выбирать победу одной из команд. Да, «Трактор» хорош и выиграл дома шесть матчей. Но ведь четыре-то проиграл.



Ещё учтём, что команды отдыхали неделю и должны быть в оптимальных составах. Правда, как стало известно, Тейлор Бек и Харри Песонен не поедут в Челябинск на матч против «Трактора». Ну, не поедут и не поедут.



Я бы в уральском дерби взял кэф 1.72 за то, что мы в этом матче увидим тотал больше 4.5 — то есть будет заброшено пять или больше шайб. Если повторится счёт 4:1 в любую сторону, нас это полностью устроит», — сказал Лысенков.

«Трактор» — «Металлург». Прогноз: Кравцов и Косов ответят Воробьёву на 1:4 в Магнитогорске «Лисы» не выигрывали в Челябинске в основное время аж с 2015 года.