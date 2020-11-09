«Трактор» — «Металлург». Прогноз: Кравцов и Косов ответят Воробьёву на 1:4 в Магнитогорске

«Лисы» не выигрывали в Челябинске в основное время аж с 2015 года.

10 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.34, успех «Металлурга» идёт за 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург» 10 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Металлург» 10 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.73, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.05. Гол на первой минуте идёт за 14.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» — «Металлург» Магнитогорск (10.11.2020)

Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.

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За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за уходов на карантин. Во вторник, 10 ноября, лига вернётся на полную катушку: в программе аж восемь поединков. Наиболее ранний из них стартует в 17:00 мск в Челябинске. Нас ждёт ещё один раунд южноуральского дерби.

«Трактор» и «Металлург» пересекались совсем недавно, 1 ноября. Тогда «лисы» одержали разгромную победу со счётом 4:1, реализовав практически всё, что у них было. Дважды использовали численное преимущество в первом периоде, создали комфортный задел. В третьем периоде пришлось понервничать, но гол Егора Мартынова в пустые ворота убил интригу.

С тех пор соперники на лёд не выходили. Магнитогорцы закрыли кошмарную серию из четырёх поражений на своём льду, а челябинцы впервые в сезоне пропустили больше трёх шайб. До этого они в подавляющем большинстве случаев получали не больше одного-двух голов.

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У ММг наконец-то вернулся Юхо Олкинуора, в защите сразу стало заметно спокойнее. Илья Воробьёв на пресс-конференции говорил, что после паузы рассчитывает увидеть Николая Кулёмина. За время перерыва наверняка поправился кто-то из уходивших на карантин, так что состав у гостей должен быть близок к оптимальному.

У «Трактора» кадровых проблем и не было. На днях состоялся обмен с «Амуром» — отдали Александра Шарова, получили Никиту Язькова. Оценивать физическое состояние соперников по понятным причинам сложно, за неделю многое может измениться. Исходим из того, что обе команды будут хорошо готовы и интенсивность окажется высокой.

«Металлург» выступает в гостях даже лучше, чем на своём льду. 14 очков в девяти встречах, всего два поражения. «Мишки» в родных стенах тоже в полном порядке: шесть побед в 10 случаях, ещё два раза уступали за пределами основного времени. Соответственно, с пустыми руками остались только в двух играх.

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Особенный интерес вызывает история противостояния. «Лисы» в Челябинске не выигрывали в основное время аж с 2015 года. С тех пор приезжали восемь раз. Дважды победили за пределами основного времени и шесть раз уступили. Во всех шести случаях «Трактор» управился за 60 минут.

Анвар Гатиятитулин умеет проводить работу над ошибками, а проигрывать второе дерби за 10 дней никому не нравится. Потому сыграем от хозяев. Проверять П1 за 2.34 не рискнём, ведь линия позволяет взять П1 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.75. Альтернатива — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.86.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург» Магнитогорск 10 ноября 2020 года

1 ноября «Металлург» разгромил соседа на своём льду. Вот только в Челябинске «лисы» не выигрывали в основное время с 2015 года, с тех пор они потерпели шесть поражений в восьми матчах (плюс одна победа в овертайме и одна по буллитам). «Мишки» в порядке, кадровых проблем нет. Возьмём П1 с нулевой форой за 1.75.

Ставка: победа «Трактора» с нулевой форой за 1.75.