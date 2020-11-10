Ришар Гаске – Роберто Карбаллес Баэна: прогноз Владимира Чаплыгина на матч турнира в Софии

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч первого круга мужского турнира в Софии Ришар Гаске – Роберто Карбаллес Баэна.



Ставка: победа Карбаллеса Баэны по эйсам с форой (+4.5) за 1.90.



«Подходить к оценке предстоящего матча только на основе анализа статистики довольно сложно. Дело в том, что Роберто Карбаллес Баэна — грунтовый игрок, а вот матчей на закрытом харде в его профессиональной карьере очень мало. Даже если брать во внимание поединки на открытом харде, всё равно получается довольный скромный послужной список.



Итак, если мы изучаем только матчи на закрытом харде, то Ришара Гаске по итогам 163 встреч в среднем за гейм делает 0.49 эйса, а от своих соперников пропускает 0.73. Роберто Карбаллес Баэна имеет в активе лишь 4 матча. В них в среднем за гейм он выполнял 0.44 эйса, а пропускал 0.38. Получается, что по этим статистическим выкладкам у испанца даже есть теоретическое преимущество над французом. А у нас речь идёт об удержании форы (+4.5) эйса.



Я бы ещё обратил внимание на антропометрические характеристики теннисистов. У Ришара Гаске рост 185 сантиметров, а у Роберто Карбаллеса Баэны – 180. То есть теоретически разница в пять сантиметров должна сыграть в пользу француза. Однако такого незначительного преимущества, как мне кажется, недостаточно, чтобы пробить фору в 4.5 эйса», — сказал Чаплыгин.