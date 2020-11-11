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«Сибирь» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Сибирь» — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Сибири» минимум в 2 шайбы за 2.58.

«Соперники подошли к отчётному матчу разнонаправленно. «Сибирь», благодаря четырем победам в пяти последних матчах, хоть и не смогла к паузе на Евротур вернуться в зону плей-офф Восточной конференции, но находится на низком старте в готовности это совершить. Минчане наоборот, потихоньку разбазаривают всё то, что накопили на старте сезона, и спускаются к низу своей, западной, зоны плей-офф. И вот уже в непосредственной близости от минской филейной части щёлкают зубы «Витязя» и «Спартака», того и гляди, вцепятся. А минчане всё никак не могут вернуться к исходной игре, и вот у них сейчас уже семь поражений в восьми последних матчах, а единственная победа завоевана дома у, прости Господи, рижан, которые давно уже всем дарят два очка на блюдечке с голубой каёмочкой.

Стало быть, для того чтобы что-то поиметь (кроме геморроя) в злой и холодной Сибири, минчанам надо добавлять, и достаточно серьёзно. Другое дело, что в одном отдельно взятом матче, да ещё после 10-дневной паузы, случиться может всё, что угодно. И вероятность этого события достаточно высока, и будет тем выше, чем дольше длилась пауза. Но я всё равно рекомендую на такую вероятность не закладываться. «Сибирь» должна взять свои два очка, причём сделать это в рабочем порядке, в основное время и с приличным таким преимуществом в пару-тройку шайб», — сказал Лебедев.

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В пяти из шести предыдущих очных встреч минчане забивали как минимум два гола.
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