Польша — Украина: ставка Максима Калиниченко на товарищескую игру

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на товарищеский матч Польша — Украина.



Ставка: победа Польши за 2.31.



«Польша примет дома украинскую сборную в рамках товарищеской встречи. Думаю, для украинцев это будет не самый лёгкий матч. Высока вероятность, что они не станут тратить много сил для победы над Польшей.



Преследуют Украину проблемы с составом. Конечно, во время прошлой паузы на матчи сборных у неё дела были намного хуже. И даже тогда команда Шевченко, плохо начав, смогла обыграть грозных испанцев со счётом 1:0.



Сейчас у этой команды тоже есть заболевшие и травмированные в составе. Так, например, команде не сможет помочь Миколенко. Однако над украинцами нависла другая проблема – усталость. Ведь большинство игроков сборной состоят из «Шахтёра» и «Динамо». А эти два клуба отпахали в еврокубках три недели подряд.



В этом плане у Польши ситуация намного проще. У неё и игроки посвежее, и травм с болезнями почти нет. Есть, конечно, исключения в лице того же Левандовского. Но, думаю, он отдохнёт в этой игре и будет готовиться к следующим важным матчам.



Висят над этими сборными тяжёлые группы в Лиге наций. У Украины в этот раз матчи не будут столь сложными. Сначала игра с Польшей, потом с Германией и Швейцарией. Это не три игры подряд с топ-командами. Но здесь подопечные Шевченко точно будут готовиться ко встрече с немцами. Прошлый матч с ними украинцы провели не так плохо, как могли бы.



По моему мнению, с поляками Украина сыграет очень осторожно. Все силы она будет копить на матч с Германией. А эта встреча даже не несёт турнирной нагрузки. После 1:7 от Франции украинцам уже ничего не страшно.



Польше же после этого матча предстоят встречи с Италией и Нидерландами. Поляки в последних матчах смотрелись достаточно неплохо. У них больших поражений и потерь очков, как у Украины, не было.



В общем, тут всё сводится к готовности игроков выложиться в товарищеской игре с равным соперником. Не думаю, что нас ждёт открытый футбол, множество моментов и атак. К матчу сейчас больше готова Польша. У неё длиннее «скамейка» и нет усталости от графика у большинства игроков. Поэтому я просто предлагаю поставить на выигрыш Польши в этой встрече», — сказал Калиниченко.