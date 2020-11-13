Эксперты назвали шансы России выиграть Евро-2020

Вчера стали известны последние четыре участника Евро-2020. Ими стали сборные Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии. Сборная России, уже обеспечившая себе путёвку в финальный турнир, в товарищеской встрече сыграла вничью с командой Молдавии 0:0.
Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть чемпионат Европы коэффициентом 100.00. Это 11-17-е место в списке претендентов. Одинаковые шансы с Россией имеют команды Польши, Словакии, Турции, Украины, Швейцарии и Шотландии.
По оценке аналитиков, фаворит турнира — сборная Англии. Поставить на подопечных Гарета Саутгейта можно с коэффициентом 6.00. В числе главных претендентов также Франция и Бельгия — на любую из этих команд можно поставить за 6.50. Далее идут Германия, Испания и Нидерланды — коэффициент на эти сборные 8.00.
На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
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