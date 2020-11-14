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«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 1.63.

«Можно сказать, что «Нефтехимику» опять не повезло. Мало того, что «старший брат», перестал о нем заботиться, вытирать сопли и теперь живет по принципу: «Кошка бросила котят, пусть… э-э-э… гуляют, как хотят». Так еще и в Казань надо ехать сразу после того, как «барсам» намылили холку в суровом Челябинске. То есть, на тебе еще будут срывать злость из-за недополученных премиальных, и ты должен все это стоически терпеть.

А других вариантов, собственно говоря, и нет. Потому что рассматривать вариант победы «Нефтехимика» над «Ак Барсом» без существенной помощи самого «Ак Барса» бессмысленно. Но помощи этой нет, и в нынешнем сезоне она уже не предвидится. И что теперь делать «Нефтехимику»?

Самым правильным решение на месте «химиков» было бы выбросить белый флаг и сэкономить на транспортных расходах. Но много сэкономить не получится, поскольку внутри солнечного Татарстана катаются на автобусах. Поэтому «Нефтехимику» ничего не остается, как честно прибыть в Казань, честно огрести на орехи, даже немного посопротивляться период-другой, и честно помочь «старшему брату» заработать два очка и уменьшить постчелябинскую скорбь, ничего не требуя взамен. Увы, такова доля младших в большой семье.

Победа «Ак Барса» в основное время и с преимуществом минимум в две шайбы».

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