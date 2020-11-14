«Северсталь» — СКА: прогноз Константина Симчука на матч КХЛ

Известный в прошлом голкипер национальной сборной Украины и многих российских клубов КХЛ Константин Симчук дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — СКА.

Ставка: ничья за 5.25.

«Имея некоторые проблемы с составом, череповчане, тем не менее, сумели в Москве победить «Динамо». Нужно отдать должное команде «Северсталь». После победы позавчера череповчане вплотную приблизились к московско-питерско-ярославской тройке Запада (ЦСКА, СКА, «Локомотив»).



Питерцы два последних выездных матча в Хельсинки и Подольске провели просто великолепно, выиграв их с общей разницей шайб 12-2. Тут нужно отметить неожиданно крупный успех в игре против «Витязя».



Что касается предстоящей игры в Череповце, то в последние годы СКА против «Северстали» играет сверхуспешно. Последняя победа череповчан над СКА в основное время датирована 11 января 2012 года. После этого было две победы в предсезонных турнирах, а также успехи в овертаймах и серии буллитов. Кстати, несмотря на всю эту статистику, «Северсталь» последний очный поединок выиграла в овертайме чуть меньше года назад. И встреча та была тоже в Череповце.



Рискну поставить на ничью в основное время, тем более что в этой паре овертаймы встречаются достаточно часто».