«Северсталь» — СКА: прогноз Константина Симчука на матч КХЛ

Известный в прошлом голкипер национальной сборной Украины и многих российских клубов КХЛ Константин Симчук дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — СКА.
Ставка: ничья за 5.25.
«Имея некоторые проблемы с составом, череповчане, тем не менее, сумели в Москве победить «Динамо». Нужно отдать должное команде «Северсталь». После победы позавчера череповчане вплотную приблизились к московско-питерско-ярославской тройке Запада (ЦСКА, СКА, «Локомотив»).
Питерцы два последних выездных матча в Хельсинки и Подольске провели просто великолепно, выиграв их с общей разницей шайб 12-2. Тут нужно отметить неожиданно крупный успех в игре против «Витязя».
Что касается предстоящей игры в Череповце, то в последние годы СКА против «Северстали» играет сверхуспешно. Последняя победа череповчан над СКА в основное время датирована 11 января 2012 года. После этого было две победы в предсезонных турнирах, а также успехи в овертаймах и серии буллитов. Кстати, несмотря на всю эту статистику, «Северсталь» последний очный поединок выиграла в овертайме чуть меньше года назад. И встреча та была тоже в Череповце.
Рискну поставить на ничью в основное время, тем более что в этой паре овертаймы встречаются достаточно часто».
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