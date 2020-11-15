Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Турция — Россия: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги наций

Турция — Россия: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги наций
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Турция — Россия.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.23.

«Обе команды в последних матчах играют вничью. И те и другие давно не побеждают. Но в этом матче Турцию устраивает только победа, только она дает команде основания рассчитывать на первое место в группе. Россия продолжает оставаться фаворитом. Поэтому ничья с Турцией, наверное, команду Черчесова устроит. Тем более последний матч играть с Сербией. А сербы скорее всего сезон закончили и вряд ли будут иметь какую-то мотивацию.

Думаю, после матча с Молдовой последуют изменения в стартовом составе сборной России. Игра будет гораздо более открытой, так как Турции терять нечего, нужно атаковать.

Все это наталкивает на мысль, что голы должны быть. Есть вопросы по результативности России. Зато Турция играет верховые матчи.

Мне нравится ТБ (2.5) коэффициент 2.23. Это отличный вариант для матча, где одной команде нужно идти в атаку, а у другой будет больше пространства (по сравнению с Молдовой). Вероятность голов здесь, на мой взгляд, высока. Поэтому беру ТБ (2.5)».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020