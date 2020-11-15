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Дания — Исландия: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций УЕФА

Дания — Исландия: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций УЕФА
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА Дания — Исландия, который состоится 15 ноября.

Ставка: победа Дании с форой (-1.5) за 2.04, ИТБ 2 гола Дании за 2.00.

«Сложно представить, чтобы исландцы провели здесь качественную игру. Они только что лишились шанса поехать на Евро, буквально из рук выпустив путевку. Уверен, что они опустошены и физически, и морально. Ко всему прочему, они уже ни за что не борются в этой Лиге наций, и у них три поражения в трех последних матчах.

Датчане, которые обыграли исландцев в гостях 3:0, напротив, по-прежнему в борьбе. Они на хорошем ходу и должны здесь без больших проблем переигрывать деморализованных соперников».

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