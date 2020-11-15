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Беларусь – Литва: прогноз Максима Ромащенко на матч Лиги наций

Беларусь – Литва: прогноз Максима Ромащенко на матч Лиги наций
Ставки / Прогнозы 0

Бывший футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Беларусь – Литва.

Ставка: обе забьют за 2.36.

«В Группе 4 лиги С Лиги наций перед двумя заключительными турами сложилась весьма запутанная ситуация, и ни одна из команд не потеряла шансов на лидерство. В этой связи матч между Беларусью и Литвой приобретает важнейшее значение для обеих сборных.

Пристально наблюдаю за игрой белорусской национальной команды. В последнее время выросла результативность, что не может не радовать, но стабильности как не было, так и нет. В полуфинале квалификации на Евро, пропустив уже на седьмой минуте гол от сборной Грузии, гости так и не смогли за весь матч нанести ни одного удара в створ ворот и закономерно проиграли 0:1. Поединок с нынешним соперником напоминал «качели» и завершился боевой ничьей 2:2.

Литовцы вот уже четыре матча подряд не знают поражений, что в истории этой сборной является редчайшим эпизодом. Соперники, правда, были не из грандов, но матчи с Албанией все же стоит выделить – гостевая победа 1:0 и домашняя нулевая ничья. С белорусами Литва повела в счете в Вильнюсе, затем дважды подряд пропустила во втором тайме, но все же нашла в себе силы отыграться ближе к концу матча.

Обе команды выдают порой весьма непредсказуемые результаты, поэтому я не рискну отдать предпочтение ни одной из них. Полагаю, матч не будет скучным, и каждый из соперников сможет отличиться хотя бы по одному разу».

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