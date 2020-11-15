Турция — Россия: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги наций УЕФА

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций Турция — Россия.



Ставка: обе забьют и одна из команд победит за 3.04.



«Ситуация в группе такова, что у Турции очень мало шансов на выход. Она с тремя очками отстает от венгров со второго места на четыре балла, а от России – на пять. Турков устроят только две победы в этих турах. И, если они проиграют россиянам, то шансов на выход из группы не будет.



У России ситуация более простая. Ей, конечно, тоже надо побеждать, чтобы обеспечивать себе 100% выход из группы. Но команда Черчесова и так лидирует. Главное сейчас — просто не терять баллы, которые так нужны соперникам.



Обе сборные провели на днях товарищеские матчи. Закончили они их одинаково – вничью. Только вот соперники у них были совсем разные по классу. Так, Турция смогла сыграть вничью с Хорватией – 3:3. Причем в этой игре турки чувствовали себя уверенно и отдали хорватам преимущество только во втором тайме.



Вообще, у Турции идет уже продолжительная серия ничейных результатов – пять матчей. За это время потеряли очки Сербия, Германия и сама Россия. Такая статистика, с одной стороны расслабляет, с другой – настораживает. Если турки играли так до этого, то в важной встрече они могут выдать и победный результат.



И все бы ничего, только вот Россия в свою очередь сыграла вничью с Молдовой, которая не идет в сравнение по классу с Хорватией. Причем россияне сыграли с ней в нулевую ничью. Нет, подопечные Черчесова, конечно, должны были побеждать по игре. Они провели матч намного увереннее и активнее, имели много моментов. Однако турки смогли забить хорватам три мяча, а россияне Молдове – ни одного.



Считаю, матч пройдет непредсказуемо. Обеим командам нужно побеждать, чтобы набирать очки. Турции нужно побеждать, чтобы прерывать эту серию ничейных исходов. А России нужно одерживать победу, чтобы восстановить свое имя после матчей с Молдовой и предыдущими командами.



Также стоит отметить, что без Дзюбы сборная России находит новые решения в атаке. К тому же, россияне не забивают уже две игры кряду. Думаю, Турция обязательно пропустит в этом матче. Однако она, как все уже убедились, имеет свои козыри в атаке, которые еще не подводили ее. Моя ставка – обе команды забьют, а одна из сборных обязательно выиграет».