«Сибирь» — «Металлург»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ в Новосибирске

Известный хоккейный эксперт Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Металлург» Магнитогорск.



Ставка: итоговая победа «Сибири» за 1.91.

«У сибиряков каждый матч превращается в битву за место под солнцем, поскольку команда начала отставать от кубковой восьмерки на Востоке. Два домашних поражения после возобновления чемпионата от минского «Динамо» (0:6) и «Авангарда» (1:4) были очень болезненными. Но те, кто видел матчи, вряд ли считает, что ситуация у команды Николая Заварухина совсем безнадежная.



Минчане показали фантастическую реализацию в первом периоде, забросив пять шайб после семи бросков. В игре против «Авангарда» хозяева смотрелись лучше на протяжении 40 минут и вели в счете перед третьим периодом. В действиях «Сибири» хватает проблем, но «снежинкам» некуда отступать. «Магнитка» сейчас совсем не идеальна, действует предсказуемо и никак не может полностью избавиться от последствий «короны».



Предположу, что игра получится вязкой и малорезультативной. Беру победу «Сибири» с учетом буллитов и овертайма».