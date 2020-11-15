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«Сибирь» — «Металлург»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ в Новосибирске

«Сибирь» — «Металлург»: прогноз Михаила Зислиса на матч КХЛ в Новосибирске
Ставки / Прогнозы 0

Известный хоккейный эксперт Михаил Зислис дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: итоговая победа «Сибири» за 1.91.

«У сибиряков каждый матч превращается в битву за место под солнцем, поскольку команда начала отставать от кубковой восьмерки на Востоке. Два домашних поражения после возобновления чемпионата от минского «Динамо» (0:6) и «Авангарда» (1:4) были очень болезненными. Но те, кто видел матчи, вряд ли считает, что ситуация у команды Николая Заварухина совсем безнадежная.

Минчане показали фантастическую реализацию в первом периоде, забросив пять шайб после семи бросков. В игре против «Авангарда» хозяева смотрелись лучше на протяжении 40 минут и вели в счете перед третьим периодом. В действиях «Сибири» хватает проблем, но «снежинкам» некуда отступать. «Магнитка» сейчас совсем не идеальна, действует предсказуемо и никак не может полностью избавиться от последствий «короны».

Предположу, что игра получится вязкой и малорезультативной. Беру победу «Сибири» с учетом буллитов и овертайма».

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