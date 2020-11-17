Швейцария — Украина: прогноз Максима Калиниченко на игру Лиги наций

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций Швейцария — Украина.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.94.



«Думаю, матч этот будет очень зрелищным и насыщенным на опасные моменты. К этому располагает и ситуация в группе, и прошлые матчи этих команд, и расслабленность от встречи с более равным соперником.



Это игра за сохранение прописки в Лиге А. Пока Швейцария вылетает в Лигу B. У неё три очка в активе, и она отстаёт от Украины с третьего места на три балла. Единственная надежда для швейцарцев – победа над украинцами в этой встрече и опережение их по разнице забитых голов.



Украина в свою очередь ещё имеет теоретические шансы догнать лидирующую с девятью очками Германию. Правда, если она сделает это, то немцы уже перестанут занимать первую строчку, потому что их опередят испанцы, у которых восемь баллов сейчас. Так что команда Шевченко просто постарается не уступить швейцарцам и сохранить прописку в Лиге А.



Несмотря на такую ситуацию в группе, прошлые матчи с топовыми сборными они провели примерно одинаково. Так, украинцы встречались с немцами. Германия победила в своём репертуаре со счётом 3:1. Мы увидели и уверенную игру во всех частях поля, и комбинационные атаки, и командные голы. Только вот украинцам несколько раз очень не повезло в этой игре – трижды она попала в штангу. Но справедливости ради и у Германии тоже было не только три опасных момента.



Швейцарцы же дома принимали Испанию. С ней швейцарцы смогли сыграть вничью (1:1), что, возможно, стоило испанцам выхода из группы. Но счёт в этом матче тоже мог быть и другим. Швейцарцы имели несколько хороших моментов. Вспомнить только ошибку вратаря Испании и спасение Рамоса от пропущенного гола в пустые ворота. Правда, сам Рамос дважды мог забить с пенальти в этой встрече, что у него не получилось сделать.



В целом обе команды сыграли неплохо с более сильными соперниками. Смогли забить и имели опасные моменты.



Эта игра, думаю, будет богатой на голы. Тут, как было сказано выше, мотивирует ситуация в группе. Также сборные просто выдохнут в матче с более равным соперником. Всё-таки этой осенью очень тяжело пришлось им обеим. По четыре матча с самыми сильными сборными Европы – не самая простая задача. Так эти команды ещё и смогли неплохо провести эти матчи.



Я считаю, мы увидим яркую концовку группового этапа Лиги наций от этих сборных. Предлагаю поставить на тотал забитых мячей в этой игре больше 2.5», — сказал Калиниченко.

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