Швейцария — Украина: прогноз Константина Генича на матч 6-го тура Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Швейцария — Украина в шестом туре Лиги наций — 2020.
Ставка: победа Швейцарии за 1.70.
«Возможно, финальная игра для сборной Украины. Не раз говорил Андрей Шевченко, что желание есть у украинцев закрепиться в лиге А. Что-то получалось, где-то были провалы. Например, 0:4 с Испанией. Но были классные матчи дома со Швейцарией и той же Испанией. На выезде же пока дела складываются не лучшим образом — только поражения.
Хороший футбол украинцы показали с немцами, несмотря на все кадровые проблемы. Несколько раз попадали в каркас ворот. Забили первыми — отличился Яремчук. Здесь Украине важно не проиграть Швейцарии. При равенстве очков в ход идут личные встречи. В Киеве украинцы были сильнее швейцарцев (2:1). Швейцарцам сейчас надо выигрывать с этой же разницей и забивать хотя бы два мяча.
Пятов не всегда сейчас выручает. Минимум два украинцы пропускали от поляков и немцев в двух последних встречах. Атака Швейцарии очень здорово смотрелась в игре с Испанией, хоть и забили один мяч, с немцами сыграли 3:3. Минимум два швейцарцы забьют. Думаю, посильнее они украинцев, несмотря на то что в 2020-м ещё ни разу не выиграли. В каждом матче им чего-то не хватает.
Победа Швейцарии за 1.70. Можно сыграть и «победа Швейцарии и тотал больше 1.5 мяча» за 1.95», — сказал Генич.
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