Швейцария — Украина: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги наций в Люцерне

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Швейцария — Украина в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют за 1.78.



«Матч за сохранение места в элитном дивизионе Лиги наций. Хотя Украина при определённых обстоятельствах может и на вторую строчку подняться. Но всё-таки основная интрига в том, кто останется в элите.



Полагаю, что остаться важно и для тех, и для других, но не с той точки зрения, что Швейцария и Украина могут добиваться больших результатов при таком формате, просто это прекрасная возможность постоянно играть с сильнейшими сборными Европы. Мы видим, как Украина эту возможность использует. В отборочном цикле украинцы обыграли Португалию, сейчас помимо Швейцарии обыграли ещё и Испанию. Конечно, это интереснее, чем играть с Чехией и Словакией, как это было в прошлом турнире.



Конечно, Андрей Шевченко не захочет расставаться с местом здесь. Играть от обороны Украина, на мой взгляд, не может, она будет идти вперёд. Швейцария не самая выдающаяся команда в плане защиты. Да, Ян Зоммер потащил два пенальти от Серхио Рамоса, но это всё-таки нюанс, пенальти, а не игра.



Мой вариант ставки на этот матч — «обе забьют» за 1.78. И те и другие будут искать счастья в атаке. И возможности найти это счастье у них хорошие», — сказал Андронов.

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