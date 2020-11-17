Испания — Германия: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги наций!
Сегодня, 17 ноября, Испания и Германия сыграют в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций. Начало — в 22:45 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!
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