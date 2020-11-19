«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Йокерит».



Ставка: победа «Локомотива» за 1.94.



«Третью игру подряд «Локомотив» не должен проиграть! «Локомотив» играет хорошо, здорово обороняется, мало пропускает, и в домашней игре против соперника, находящегося не в лучших условиях, самое время побеждать.



«Йокерит» ещё не оправился от карантина плюс играет два дня подряд. Да и вообще «Йокерит» дома играет лучше, чем на выезде, хотя в этом сезоне соперники обменялись гостевыми победами… Но думаю, и эту серию ярославцы прервут.



Вообще мне кажется, что «Локо» здесь даже больший фаворит, чем выставляют букмекеры. Ставлю на «Локомотив», уверен, что они победят в основное время. Полагаю, счёт будет где-то 2:0 или 3:1», — сказал Вуйтек.

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