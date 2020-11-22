ЦСКА — «Сочи»: прогноз Александра Аксёнова на матч 15-го тура РПЛ

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Сочи».



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.90.

«Армейцы сейчас лидируют в нашем первенстве, показывали качественный футбол до паузы на сборные. Но после этой паузы, кто знает, как ЦСКА будет играть, тем более, что «Сочи» для любого гранда всегда очень непростая проверка. Мы помним, сколько у ЦСКА сборников – есть в основной нашей команде, есть в молодежке, есть легионеры, тот же Влашич и Магнуссен. На ЦСКА сейчас ложится большая нагрузка, нужно собраться, нужно как-то прийти к одному знаменателю, в одно физическое состояние. Мне кажется, что у ЦСКА в матче с «Сочи» будут достаточно серьезные проблемы.



Наверное, армейцы постараются в первую очередь не пропустить. «Сочи» тоже будет думать именно об этом. Поэтому мне кажется, что голов в этом матче будет немного. У «Сочи» неплохой шанс увезти из Москвы очки. Мне кажется, что будет меньше 2.5 гола».