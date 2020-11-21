«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 10-го тура чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: пенальти за 2.70.

«Тяжело будет обеим командам. «Атлетико» пока в сезоне выглядит поинтереснее, реже теряет очки. Но после сборных механизм может немного разболтаться. У «Атлетико» сейчас немало сборников. Многие в Южную Америку летали, включая Суареса и Хименеса, в сборной Испании были люди, Облак в словенской команде. У «Барселоны» тоже хватает сборников — тот же Месси летал играть за Аргентину.



Мне кажется, что этот матч вполне может получиться достаточно засушливым, но жду, что кто-то сумеет заставить соперника ошибиться. У Суареса будет сумасшедший настрой. В «Барселоне» в него перестали верить. Он попытается доказать, что зря. Месси как всегда будет вести игру «Барселоны». Он часто идет в проходы, заставляет нарушать на себе правила. Вот и здесь рискну поставить на пенальти в матче. Тот же Феликс у «Атлетико» великолепный дриблер и может вынудить защитников «Барсы» на себе сфолить.



С появлением VAR количество пенальти возросло. И в таком матче наверняка будут поводы».