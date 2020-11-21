«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на матч 10-го тура чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Барселона».
Ставка: пенальти за 2.70.
«Тяжело будет обеим командам. «Атлетико» пока в сезоне выглядит поинтереснее, реже теряет очки. Но после сборных механизм может немного разболтаться. У «Атлетико» сейчас немало сборников. Многие в Южную Америку летали, включая Суареса и Хименеса, в сборной Испании были люди, Облак в словенской команде. У «Барселоны» тоже хватает сборников — тот же Месси летал играть за Аргентину.
Мне кажется, что этот матч вполне может получиться достаточно засушливым, но жду, что кто-то сумеет заставить соперника ошибиться. У Суареса будет сумасшедший настрой. В «Барселоне» в него перестали верить. Он попытается доказать, что зря. Месси как всегда будет вести игру «Барселоны». Он часто идет в проходы, заставляет нарушать на себе правила. Вот и здесь рискну поставить на пенальти в матче. Тот же Феликс у «Атлетико» великолепный дриблер и может вынудить защитников «Барсы» на себе сфолить.
С появлением VAR количество пенальти возросло. И в таком матче наверняка будут поводы».
- 21 ноября 2020
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:50
-
17:40
-
17:30
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:20