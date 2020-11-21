«Тоттенхэм» — «Ман Сити»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 9-го тура чемпионата Англии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

Ставка: «Тоттенхэм» откроет счёт за 2.50.

«В матче «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» по инерции фаворитом считают команду Гвардиолы. Однако, старт нынешнего сезона показывает, что эта расстановка сил не совсем адекватно отражает реальность – «Тоттенхэм» нашел стиль, нашел манеру игру, которая позволяет ему играть весьма успешно.



Что касается «Сити», то он в некотором болоте. Все больше и больше складывается ощущение, что Гвардиоле надо немножко отдохнуть. Но к этому матчу это большого отношения не имеет. Тут главное, на мой взгляд, что нынешний «Тоттенхэм» довольно неудобен по стилю для «Сити». В первую очередь, это связка Кейна и Сона, которая способна вскрывать не самую организованную оборону горожан.



Ощущение, что «Тоттенхэм» вполне может открыть счет в этом матче. Именно на это и предлагаю поставить».