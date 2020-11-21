«Спартак» — «Динамо»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Спартака» за 2.28.
«Спартак» оригинально решил подготовиться к этой встрече. Тедеско распустил состав на десять дней во время паузы на матчи сборных. Конечно, у игроков были индивидуальные задания. Но все равно футболисты успели как следует отдохнуть за это время.
Это интересный ход от тренерского штаба «Спартака». Решил он освободить головы игроков к концовке первого круга этого сезона РПЛ. Тем более, что в последних матчах чемпионата московский клуб потерял лидерство, один раз сыграв вничью с «Уралом» (2:2) и проиграв «Ростову» (0:1).
Форму, конечно, игроки за эти десять дней вряд ли потеряли. Но все равно это спорное решение. Как такой отдых отразится на матче с равным соперником в лице «Динамо» — пока не ясно.
В последних матчах «Динамо» набрало ход, поднялось в таблице. Сейчас оно располагается как раз за «Спартаком» на четвертом месте. Статистика последних матчей у команды Шварца намного лучше, чем у «красно-белых» — четыре победы в пяти встречах.
Находится «Динамо» сейчас в хорошем расположении духа, много забивает. В последних матчах оно обыграло таких равных соперников, как «Сочи» и «Ростов». «Спартак» ранее проигрывал и более слабым клубам.
Игра, на мой взгляд, получится интересной. Все равно обе команды успели отдохнуть в той или иной степени за эти две недели. Мой прогноз будет патриотичным. Предложу поставить на победу «Спартака».
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